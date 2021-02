Modica. V Conversazione teologica alla Madonna delle Lacrime

Si terrà mercoledì 24 febbraio alle ore 18,30 presso la Chiesa della Madonna delle lacrime di Modica, la quinta conversazione teologica sul tema “La vita nello Spirito del discepolo di Gesù, sale della terra e luce del mondo”, organizzata dalla Parrocchia e tenuta da Domenico Pisana, docente di Teologia Morale e scrittore.

In questo quinto appuntamento il relatore cercherà di approfondire il concetto di “vita nello Spirito Santo”, puntando l’attenzione sulla missione che ne deriva sul piano della testimonianza nella vita ecclesiale e sociale. Essere “sale e luce” sono infatti, nel linguaggio evangelico, due connotazioni che accompagnano l’azione del credente in tutti agli ambiti della sua vita personale e pubblica.

“Saremo aiutati – afferma don Michele Fidone – da Domenico Pisana anche per questo quinto appuntamento, che è rivolto non solo ai membri della nostra comunità parrocchiale, ma a tutto il territorio ove essa insiste, ai giovani, ai componenti di gruppi e associazioni laiche e religiose, ai catechisti, e a quanti sono in ricerca della fede e vogliono riflettere sul ruolo e il valore della fede cristiana nella costruzione della propria vita personale e sociale”.

