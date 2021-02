Covid. Stabile la curva dei contagi in provincia. Oggi nessun decesso

Risale il numero dei contagi da Coronavirus in provincia di Ragusa. La mappa del contagio vede la provincia con 255 casi (+5 rispetto a ieri), di cui 228 in isolamento domiciliare, 21 ricoverati e 6 alla RSA di Ragusa.

Nelle ultime 24 ore non è stato registrato nessun decesso ma tornano a salire i guariti (7671). Aumentano i contagi, anche se di poco, a Ragusa, Vittoria e Scicli. Trend inverso per il resto delle città iblee che mantengono gli stessi numeri dei giorni precedenti ad eccezizone di Modica che conta nuovi guariti. Ottime notizie da Giarratana e Monterosso Almo che da diversi giorni non contano più nessun positivo. Negli ospedali la situazione resta stabile, i ricoveri salgono leggermente a 21 di cui 15 in malattie infettive, 2 in area grigia e 4 in terapia intensiva. Di quest’ultima area, 2 provengono da fuori provincia. I ricoveri attualmente sono tutti al Giovanni Paolo II di Ragusa, mentre gli altri ospedali non hanno ad oggi nessun ricoverato.

Questa la suddivisione per città: Acate (3), Chiaramonte Gulfi (4), Comiso (19), Giarratana (0), Ispica (4), Modica (15). Segue Monterosso Almo (0), Pozzallo (8), Ragusa (59), Santa Croce Camerina (3), Scicli (7) e infine Vittoria (106).

