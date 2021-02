Incendio in un palazzo di Scicli. Residenti evacuati

Pauroso incendio nel primo pomeriggio in un condominio di Scicli. Fiamme Alta e fumo nero si sono alzati in cielo. Evacuato il palazzo e anche gli immobili limitrofi per paura che potesse essere coinvolto il gasdotto. Sul posto i vigili del fuoco. I fatti si sono registrati al Villaggio Jungi, in via Papavero, periferia della città. Danni contenuti. Le fiamme hanno interessato la cucina al terzo piano di un appartamento. Il palazzo avrebbe subito gravi conseguenze strutturali.

