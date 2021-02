Pino Rigoli esonerato mentre è ricoverato per Covid

Pino Rigoli, ex allenatore del Modica Calcio, è stato esonerato dal FC Messina, mentre si trova ricoverato in ospedale a causa del Covid.

Da settimane il tecnico non segue la squadra in panchina, ma al suo posto c’è il suo vice.

Negli ultimi giorni, a causa della sconfitta nello scontro al vertice contro l’Acireale, partita importante per conquistare un posto migliore, per l’accesso in Lega Pro. E mentre Pino Rigoli lotta contro il Covid per ritornare presto alla vita di sempre, la dirigenza ha preso una decisione assurda rimuovendo il mister dal suo incarico.

La scelta della dirigenza rasenta il ridicolo e non solo, visto la situazione che attualmente vive, l’ormai ex Allenatore del FC Messina, Pino Rigoli e dato che anche la squadra era posizionata al terzo posto, ancora in corsa per un eventuale promozione diretta.

