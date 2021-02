Anteas Ragusa. Al via format “Quattro chiacchiere in amicizia”

Al via da lunedì 22 febbraio “Quattro chiacchiere in amicizia”, il format predisposto da Anteas Ragusa, aperto alla cittadinanza e rivolto, in particolare, agli over 65. Il format, prendendo spunto da una delle grandi carenze di questo periodo pandemico, soprattutto per gli anziani, vale a dire la mancanza di relazioni, prevede la possibilità, utilizzando le nuove tecnologie, di scambiare quattro chiacchiere al fine di respirare un poco di normalità. In pratica, da lunedì, sarà attiva una linea amica, componendo il numero di cellulare 333.1210542, a cui, durante gli orari di ufficio, risponderanno gli operatori di Anteas che valuteranno le richieste e organizzeranno in maniera specifica il servizio sulla scorta delle esigenze manifestate. “In molti, in questo periodo specifico – chiariscono da Anteas – sono stati costretti a stare da soli, a rivedere la propria propensione alla socialità, compiendo una serie di passi indietro che adesso ci premuriamo di avviare a recupero”. Il servizio di ascolto gratuito di Anteas Ragusa sarà declinato lungo delle specifiche direttrici. Quali? Per sentirsi meno soli, per affrontare meglio la giornata, per essere supportati nei momenti difficili.

