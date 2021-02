Ragusa, uso impianti sportivi. Vitale: Grande impegno del Comune

“Come abbiamo già chiarito di recente, stiamo utilizzando questo periodo di parziale utilizzo degli impianti sportivi cittadini, a causa delle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria, per apportare una serie di migliorie. E’ il caso della redazione dei certificati di idoneità statica che interesserà ben quattordici strutture presenti sul nostro territorio comunale”. E’ quanto rileva il consigliere comunale di Ragusa, Daniele Vitale, che esprime apprezzamento per l’attività portata avanti dal sindaco, Peppe Cassì, e dall’assessore delegato, Eugenia Spata, “che, ancora una volta – sottolinea Vitale – hanno avuto modo di dimostrare, con i fatti, quanto sta a cuore di questa amministrazione comunale il movimento sportivo”. Gli impianti interessati dalla redazione dei certificati di idoneità statica sono: campo di atletica leggera di contrada Petrulli; stadio comunale Aldo Campo di contrada Selvaggio; campo di equitazione; piscina comunale; palestra Pappalardo d via Aldo Moro; campo Biazzo ex Enal di via Archimede; campo di calcio di contrada Gaddimeli a Marina di Ragusa; pista di pattinaggio e skatepark; campi da tennis di contrada Tabuna; palestra Parisi di via Bellarmino; palestra Umberto I; palapadua di via Zama; impianto sportivo di rugby; campo di calcio Ottaviano di viale Colajanni. “In questo modo – continua Vitale – si fornisce risposta a una esigenza periodica da parte degli enti competenti per quanto concerne l’istruzione delle pratiche necessarie sul fronte della sicurezza e dell’agibilità delle strutture in questione. Naturalmente, proseguirà l’azione dell’amministrazione comunale anche per quanto concerne la riqualificazione complessiva dell’impiantistica sportiva al servizio dello sport cittadino. Per non parlare dell’approvazione del nuovo regolamento legato proprio all’impiantistica sportiva, esitato giovedì scorso in Consiglio comunale. Un elemento destinato a meritare un approfondimento meritevole della massima attenzione”.

