A Modica il ricordo di Nino Baglieri

Sono trascorsi 14 anni dal 2 marzo 2007, giorno in cui Nino Baglieri lasciava questa terra in tuta e scarpette, per andare a correre nei giardini del Paradiso.

Come ogni anno, l’Associazioni gli Amici di Nino Baglieri, la Diocesi di Noto e i Volontari Con Don Bosco (istituto religioso di cui faceva parte Nino), organizzano diversi momenti di preghiera per ricordare la straordinaria figura dell’Atleta di Dio.

Attualmente Nino Baglieri è riconosciuto dalla Chiesa Cattolica come Servo di Dio, ma è in corso il processo di beatificazione e canonizzazione.

Quest’anno il ricordo sarà assicurato, rispettando le normative per contenere il coronavirus.

Il 26 febbraio alle 20.30 è previsto la preghiera del Rosario animata dai gruppi giovanili, il momento di preghiera sarà fatto nella casa di Nino Baglieri, e sarà trasmesso in diretta nazionale su Radio Maria.

Domenica 28 febbraio alle 18.00 don Salvatore Cerruto, Vicario Episcopale per la pastorale del lavoro, presiederà una celebrazione Eucaristica presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista a Modica Alta.

Il 2 marzo, giorno del ricordo della nascita al Cielo di Nino, verrà celebrata una Santa Messa, presso la Parrocchia di Maria Ausiliatrice, e presederà don Paolo Terrana, Direttore della Casa Salesiana di Gela e grande studioso della figura di Nino.

Nino è conosciuto in tutto il mondo, grazie anche alla sua abilità di scrivere con la bocca, visto che in seguito a una caduta rimase paralizzato in tutto il corpo tranne la testa, sono numerose le lettere che giornalmente inviava a quanti gli scrivevano.

