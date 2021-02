Strade ghiacciate a Monterosso. Intervengono i Rangers

Monterosso Almo. Strade sicure grazie all’intervento dei Rangers Europa di Monterosso Almo – Protezione civile.

Anche il territorio Ibleo nella morsa del freddo. Temperature rigide sotto lo zero ( -3 e -4)e strade ghiacciate. Provvidenziale l’intervento degli uomini della Protezione Civile dei Rangers Europa – Divisione di Monterosso Almo – che con il potente mezzo spargi sale e spazza neve in queste ore hanno reso le arterie della cittadina , di alcuni tratti della strada statale 194 e delle strade provinciali della zona Montana iblea transitabili e sicure. Sarà, comunque, necessario stare molto attenti sia in auto che a piedi in quanto il ghiaccio, nonostante tutto, durante la notte sarà presente in tanti punti del manto stradale della rete viaria della provincia.

Salva