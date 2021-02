Come svolgere il calcolo rata mutuo

Chi sta considerando se richiedere un mutuo alla propria banca spesso si pone una specifica domanda: quanto spenderò per la rata mensile? In effetti calcolare le spese per l’istruttoria, le varie richieste economiche correlate all’invio di materiale informativo o per l’incasso delle singole rate, oltre ovviamente all’applicazione dei tassi di interessi proposti, può rivelarsi complesso. Fortunatamente, sono disponibili online appositi strumenti, che semplificano questo processo e permettono di calcolare la rata del mutuo, in modo rapido e accurato.

Perché calcolare la rata del mutuo

Avere una chiara idea di quale sarà effettivamente la rata da pagare mensilmente ci aiuta a comprendere quale possa essere il <a href=”https://www.bper.it/privati/mutui/mutuo-tasso-variabile-tasso-fisso”>miglior mutuo</a> disponibile sul mercato in base alle proprie possibilità ed esigenze specifiche. Simulare l’ammontare della rata permette infatti di capire quanto effettivamente si dovrà pagare al mese per restituire il prestito alla banca a cui ci si è rivolti. è comunque possibile confrontare i mutui considerando la durata, il tasso di interesse, le condizioni proposte ma, simulando il calcolo della rata da saldare si avrà un’idea più precisa e specifica, fermamente ancorata alla realtà quotidiana. In questo modo non solo si potranno valutare le offerte disponibili, ma anche considerare in modo più preciso e realistico la cifra da richiedere in prestito o la durata del periodo di ammortamento che meglio risponde alle proprie necessità.

Come calcolare la rata

In parole povere la rata mensile di un mutuo si calcola suddividendo la cifra richiesta per il numero di rate stabilite nel contratto di mutuo. Oltre a questo, è necessario aggiungere ad ogni rata il tasso di interesse offerto, che va calcolato in base alla cifra di capitale residua da restituire e per gli anni di durata del periodo di ammortamento. In più si aggiungono anche varie voci di spesa, che hanno solitamente un ammontare minimo, ma se moltiplicate per 120-240 o più rate rappresentano comunque cifre significative. Visto che alcune delle voci sopra indicate variano nel tempo, non si tratta di un calcolo immediato. Il modo migliore per effettuare il calcolo rata mutuo consiste nell’utilizzare gli strumenti messi a disposizione delle banche. Alcune infatti, offrono ai propri clienti dei simulatori, disponibili online, che consentono di svolgere tale calcolo rapidamente e senza alcun tipo di errore.

Scegliere il tasso di interesse

Uno degli aspetti fondamentali, quando si deve scegliere tra i mutui disponibili, è il tasso di interesse. In sostanza è la quantità di denaro che la banca richiede, come costo effettivo del prestito stesso. Esistono sostanzialmente due tipologie di tasso di interesse: fisso o variabile. Nel primo caso la percentuale del tasso rimane fissa per l’intero periodo di ammortamento. Nel secondo caso invece il tasso varia periodicamente, seguendo un indicatore economico, chiamato Euribor (Euro Interbank Offered Rate). Questo tasso cambia quotidianamente, le banche solitamente ricalcolano il tasso sui mutui mensilmente o trimestralmente, facendo una media delle variazioni del tasso Euribor. Le differenze tra tasso fisso e tasso variabile nelle offerte delle banche sono sostanziali, è bene però ricordare che ai due tassi corrisponde un profilo di rischio assai diverso. Nel caso del tasso variabile, considerando un periodo di ammortamento di 30 anni, gli avvenimenti economici possono portare a raddoppiarlo, o anche di più.

Le condizioni

Oggi le proposte per i mutui, soprattutto nel caso di prestiti volti all’acquisto o alla ristrutturazione della casa di residenza, sono varie. Molte banche offrono ai propri clienti la possibilità di rinegoziare il tasso di interesse ogni 5 anni, o di valutare periodicamente se mantenere o modificare la tipologia di tasso, da fisso a variabile o viceversa. Questo consente al singolo cliente di ricercare periodicamente l’offerta migliore possibile.

Salva