Cronos Ragusa si congratulano con Rondinone neo presidente FICr

Antonio Rondinone da sabato 13 febbraio è il nuovo presidente della FICr (Federazione Italiana Cronometristi) a decretarlo è stata la 45ᵅ assemblea elettiva svoltasi nella sala Tecla dell’Auditorium SGM Conference Centre in Roma presieduta da Sergio D’Antoni, componente della giunta del CONI, l’assemblea ha pure ridisegnato la composizione del consiglio direttivo federale.

Antonio Rondinone, nativo di Taranto ma residente a Ferrara dove lavora presso il Crea-Consiglio per la Ricerca in Agricoltura, ha vinto con 60 voti su 102 validamente espressi, pari al 58,82% dei consensi, battendo, Gianfranco Ravà, che per 12 anni è stato al timone della federazione, con 41 preferenze (40,20%), mentre è stata registrata una sola scheda bianca.

Diversi sono gli auguri che in queste ore stanno arrivando al neo presidente che nel suo programma ben articolato ha messo in evidenza la semplificazione burocratica e una maggiore vicinanza alle varie associazioni territoriali.

L’assemblea ha decretato pure la composizione dei consiglieri federali, il siciliano, Francesco Furnò, con 62 preferenze è risultato il più votato in assoluto, seguito da: Marco Barilari (56 voti), Natascia Demurtas (53), Roberto Ferrando (48), Pierluigi Giambra (48), Giorgio Chinellato (46), Luigi Canepuzzi (45), Alberto Biagino (43), Maria Pia Francescato (42) ed Elena Bonavita (37).

E’ stata possibile seguire l’assemblea nazionale in diretta streaming e ciò ha permesso ai diversi cronometristi sparsi in tutta Italia di poter assistere alla proclamazione dei neo eletti.

Al termine dei lavori ha preso la parola il neo presidente, Antonio Rondinone, che ha ringraziato i presenti in sala e quelli collegati da casa, ribadendo di essere il presidente di tutti e che dalla prossima settimana inizierà a mettersi al lavoro coinvolgendo tutte le associazioni territoriali.

Anche l’Asd “Hyblea” di Ragusa tramite il suo presidente di associazione, Raffaele Tumino, ha inviato gli auguri ai neo eletti sperando in un quadriennio ricco di eventi sportivi che possano coinvolgere i cronometristi.

Prossimo appuntamento elettivo è previsto per sabato 27 febbraio in cui si eleggerà a Palermo, il presidente regionale siciliano e il nuovo direttivo.

Salva