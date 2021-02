La mitica società d’armi COLT cede la proprietà alla ceca CZ.

La mitica azienda statunitense Colt, uno dei principali sviluppatori e produttori di armi da fuoco al mondo, venderà la divisione americana e canadese alla società d’armi ceca C-G per circa 210 milioni di euro. L’operazione sarà ufficializzata entro il primo semestre 2021. “E’ un passaggio strategico che darà a CZ una grande capacità produttiva negli Stati Uniti e in Canada, oltre ad espandere significativamente la sua base di clienti”, ha fatto sapere la società ceca. American Colt ha fornito armi alle Forze armate e Forze dell’ordine degli Stati Uniti, e in tutto il mondo, per oltre 175 anni. La prima rivoltella a sei colpi è stata prodotta per la prima volta negli Stati Uniti nel 1873. La Colt è stata la rivoltella più usata nei conflitti armati tra i nativi americani e la cavalleria degli Stati Uniti inclusa la carneficina di Wounded Knee del 1890 in cui persero la vita 300 Sioux Lakota. L’esercito americano continuò a ordinare i revolver Colt 45 dal 1873 al 1891, raggiungendo una quota superiore alle 37.000 armi.