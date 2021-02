Il Commissario Montalbano al capolinea. Niente più episodi

Giunge al capolinea la fiction della Rai “Il Commissario Montalbano”.

La celebre fiction di Rai 1 che debuttò in tv nel 1999 (prima su Rai 2, per poi passare nel 2002 alla rete ammiraglia) starebbe giungendo al termine.

Dopo l’episodio in arrivo il prossimo 8 marzo, Il metodo Catalanotti, sembra infatti che dovremo salutare il personaggio interpretato da Luca Zingaretti.

In un intervista con il settimanale Gente, l’attore Peppino Mazzotta, che nello show dà il volto all’Ispettore Fazio, ha infatti dichiarato: “Il Montalbano televisivo è concluso. Non credo si faranno altre puntate: le notizie che abbiamo ricevuto finora dicono così. Sono venute a mancare tutte le figure chiave. Anche se l’ultimo romanzo di Montalbano, Riccardino, non è stato girato, e io penso e ho sempre detto che sarebbe un dovere morale fare almeno quello, perché chiude la vicenda del commissario. Ma bisogna rispettare la decisione presa“.

La notizia non stupisce molto in realtà, vista la scomparsa di Andrea Camilleri nel 2019, che aveva portato lo stesso Zingaretti a prendersi del tempo “per riflettere”, e le recenti dichiarazioni di Cesare Bocci, il Mimì Augello della serie, che facevano presagire una prossima conclusione.

Vedremo, comunque, quale sarà la decisione finale, e se in futuro possiamo aspettarci almeno un film per mettere la parola fine in grande stile alle avventure del Commissario Montalbano.

Salva