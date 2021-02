Mosca: grandi opere strutturali in programma nella capitale

Andrei Bochkarev, vicesindaco di Mosca che si occupa di urbanizzazione e costruzione, ha annunciato che quest’anno 11 stazioni della Great Ring Line della metropolitana di Mosca apriranno nella capitale. Il progetto è il più grande nella storia dell’industria metropolitana di Mosca. “Le stazioni “Karamyshevskaya” e “Mnevnik” sulla Grande Linea, sono pronte e saranno aperte ai passeggeri tra febbraio e marzo di quest’anno” ha detto Bochkarev. Ha parlato anche di un più ampio progetto che prevede la realizzazione, in due fasi, dei segmenti da “Mnevnikov” a “Kachovskaja” con la realizzazione entro il 2024 di altre 31 stazioni per una lunghezza complessiva di 70 chilometri. Novità sono state annunciate anche nei trasporti con l’importante snodo “Autostrada Aminyevsky” nella parte occidentale di Mosca che sarà completato nel 2024. Nei pressi in contemporanea saranno aperti anche un complesso multifunzionale per lo shopping e la finanza serviti da un vasto parcheggio sotterraneo.

La metro di Mosca, dopo quella di Tokyo, è la più frequentata al mondo per numero medio di passeggeri al giorno. È famosa per la bellezza architettonica di molte delle sue stazioni.

