Il Marina di Ragusa pronto a sfidare in terra calabra il Rende

Mister Salvatore Utro analizza questo scorcio di campionato in cui il suo Marina di Ragusa calcio è costretta a giocare 8 partite ogni tre giorni. Dopo la trasferta a Rende, i rossoblu torneranno a giocare mercoledì, nel recupero, in casa contro il Castrovillari. Il tecnico palermitano fa il punto della situazione di questo periodo molto impegnativo.

“Mi aspetto ancora una partita impegnativa per i miei ragazzi – commenta Mister Salvatore Utro. Domenica pomeriggio incontreremo una squadra, il Rende, diversa da quella conosciuta di inizio campionato. Sappiamo che viene da un buon periodo e che in casa è difficile da incontrare. Sarà una partita da considerare ‘scontro diretto’.” Il tecnico parla anche del rendimento dei suoi ragazzi: “Abbiamo vinto con San Luca perdendo a Troina, che può starci, poi ancora un pareggio contro il fortissimo ACR Messina per poi perdere ancora contro il FC Messina, che sulla carta ha speso più di tante squadre in Italia di questa categoria. Siamo riusciti a prendere 4 punti contro le prime tre della classifica ed abbiamo perso di misura a Troina. Un’altalena di risultati ma dobbiamo anche capire contro chi abbiamo giocato. Buone partite contro San Luca e ACR Messina, purtroppo a Troina dobbiamo ammettere qualche limite. Stiamo cercando di migliorare la fase difensiva.”

Occorre aggiungere che stiamo giocando ogni tre giorni a causa dei recuperi. Tanto che dopo la gara di domenica a Rende, dobbiamo recuperare la partita contro il Castrovillari che era stata rinviata a causa del COVID. Giocare ogni tre giorni ci crea qualche problema ma stiamo lavorando con il mio staff per arrivare a questi appuntamenti nel migliore dei modi. Non dobbiamo cercarci alibi. Il campionato purtroppo è questo e la LEGA ci impone di giocare con questa cadenza. Neanche in serie A si giocano 8 partite ogni tre giorni. Succede purtroppo a noi e dobbiamo dare il massimo sempre. Ci vuole adattamento a questa situazione, però è chiaro che la logica sportiva ci dice ben altro.”

