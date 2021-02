Radiortm.it, cambio della guardia. Il nuovo direttore è Giorgio Caruso

Cambio della guardia nella direzione di Radiortm.it ed “Rtm Giornale”. Giorgio Caruso, infatti, da oggi, assume la carica in sostituzione di Domenico Pisana che, nei giorni scorsi, aveva rassegnato le sue dimissioni dopo circa 36 anni. La scelta di lasciare l’incarico di direttore è arrivata dopo qualche mese di riflessione da parte di Pisana, a seguito del suo pensionamento da insegnante. L’idea era stata rappresentata all’amministrazione della società come un modo per lasciare spazio alle nuove generazioni. Domenico Pisana giornalisticamente è nato proprio a RTM sotto la direzione di Gianni Contino. La sua evoluzione era stata repentina sia in campo giornalistico che in quello poetico e di scrittore fino a portarlo costituire il Caffè Letterario Quasimodo. Sotto la sua direzione sono diventati giornalisti molteplici colleghi, da Saro Cannizzaro allo stesso Giorgio Caruso.

La scelta non poteva che cadere su quest’ultimo, giornalista professionista, attualmente Addetto stampa presso la Federazione Italiana Scherma. Dopo l’iscrizione all’Albo a seguito del tirocinio sotto la direzione di Domenico Pisana, Caruso collaborò con il Giornale di Sicilia e con Video Mediterraneo oltre a ricoprire il ruolo di addetto stampa del Modica Calcio, all’epoca presieduto dal compianto Antonio Aurnia. Le sue competenze e la sua crescita non passarono inosservate, tant’è che fu chiamato a Roma presso la FIS.

Questa emittente, a nome dei soci, dell’amministratore unico, della Redazione e di tutto lo staff, saluta cordialmente il Prof. Pisana, ringraziandolo per l’apporto e la professionalità messi in campo in tutti questi anni, fermo restando che lo stesso continuerà a collaborare per le rubriche culturali.

Benvenuto al neo direttore Caruso (il quinto in 43 anni di attività) che saprà sicuramente apportare interessanti novità affinchè questa testata giornalistica possa crescere ulteriormente.

E’ d’obbligo ricordare che hanno preceduto Giorgio Caruso nella direzione del nostro Giornale, i colleghi Giuseppe Russo, Gianni Contino, Angelo Di Natale e, appunto, Domenico Pisana.

