L’Ass “Confronto” incontra il sindaco di Modica

Il consiglio direttivo di Confronto ha incontrato, in videoconferenza, il sindaco di Modica Ignazio Abbate. Nel corso dei lavori, presieduti da Enzo Cavallo, sono state affrontate diverse questioni riguardanti il territorio provinciali e sollecitate, da parte del responsabile comunale dell’associazione, Giorgio Rizza, risposte su alcune opere pubbliche, per le quali in passato il Sindaco aveva dato delle assicurazioni, con notizie quanto più precise possibile per poter rispondere ai cittadini direttamente interessati. Sui punti discussi il sindaco ha risposto soffermandosi sulle pratiche dei singoli lavori. Per l’illuminazione delle prime due traverse della Via Sorda Sampieri, è stato chiarito che la realizzazione del relativo progetto è stata rallentato dal fatto che le due strade, destinate ad essere collegate terminale, risultano inesistenti sul piano burocratico e sono, quindi, da regolarizzare, coi necessari frazionamenti, prima dell’avvio dei lavori. In ordine alla sistemazione della strada Ciacero Donna Raimonda ha confermato la disponibilità per un intervento dell’ amministrazione, compatibile con i vincoli che interessano la zona . Notizie rassicuranti sono state date poi per l’ illuminazione della rotatoria di Crocevie e di tutta la Via Michelica Crocevie, mentre per il completamento della rotatoria Piano Ceci il Sindaco ha fatto presente che entro il mese di febbraio saranno completati i passaggi per la ripresa dei lavori. Per la sistemazione della parte centrale destinata a verde si provvederà in collaborazione con alcune ditte che hanno già manifestato il loro interesse ed assicurato la loro disponibilità. Abbate ha, fra l’altro, annunciato l’oramai prossima sistemazione dell’area di parcheggio dell’Ospedale Maggiore e il prossimo avvio dei lavori per la sistemazione di numerose arterie rurali i cui progetti sono stati finanziati coi fondi che il Comune è riuscito ad avere dal Psr. Altro punto ha riguardato il completamento, che è stato definito prossimo, del Palazzo dei Mercedari con la successiva acquisizione del museo etnografico. Sull’utilizzo del Palazzo di Giustizia, il Sindaco ha fatto riferimento al recente incontro del “coordinamento nazionale per la giustizia di prossimità” ed ha assicurato il sostegno dell’amministrazione comunale all’attività del Comitato pro-tribunale di Modica. Con l’intervento dei consiglieri presenti si è aperto un confronto nel corso del quale si è parlato delle principali problematiche di Marina di Modica, degli impianti di video sorveglianza e degli impianti sportivi. Mentre per quanto riguarda l’ istallazione dei parcometri, più volte sollecitata da Confronto, il Direttivo ha preso atto che i lavori sono stati avviati ed il sindaco ha precisato che trattasi di un progetto integrato comprendente l’attivazione del parcheggio del Viale Medaglie d’Oro ed il collegamento con il Piazzale Falcone-Borsellino (da maggio) e con Modica Alta (da ottobre) coi bus navetta assicurati dalla ditta aggiudicataria. Da considerare che, durante i lavori, il direttivo ha espresso preoccupazione per le pesanti conseguenze della pandemia in corso ed apprezzamento per l’attenzione e per l’attività svolta dal Sindaco e dalla amministrazione per monitorarne e contrastarne la diffusione.

