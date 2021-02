Confcommercio. Pil giù anche negli iblei nel 4° trimestre 2020

Nel quarto trimestre del 2020 il Pil è tornato a scendere, dopo la robusta ripresa registrata nel terzo. L’Istat, infatti, stima che negli ultimi tre mesi del 2020 il prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia diminuito, anche in provincia di Ragusa, del 2% rispetto al trimestre precedente e del 6,6% in termini tendenziali. Va segnalato, comunque, che il quarto trimestre del 2020 ha avuto due giornate lavorative in meno rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al quarto trimestre del 2019. Nell’intero 2020 il Pil corretto per gli effetti di calendario è diminuito dell’8,9%, mentre per il Pil stimato sui dati trimestrali grezzi la riduzione è stata dell’8,8% (nel 2020 ci sono state 2 giornate lavorative in più rispetto al 2019). La variazione acquisita per il 2021 è pari a +2,3%. “Il calo era un dato largamente atteso – afferma il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – anche se le dimensioni risultano leggermente più contenute delle previsioni. Quest’ultimo elemento determina un’eredità più favorevole per l’anno che è appena iniziato (2,3% a fronte dell’1,5% stimato), ma non modifica l’aspettativa che il 2021 si chiuda con una ripresa decisamente inferiore al 6% fino ad oggi indicato. Su tale considerazione pesano le incertezze sull’evolversi della pandemia e la stima di un gennaio ancora negativo per l’attività economica, sia in termini congiunturali sia tendenziali”.

