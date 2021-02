Virosi in agricoltura. Il Pd di Vittoria sostiene odg Dipasquale

Il Pd di Vittoria sostiene l’azione politica del deputato regionale Nello Dipasquale che, all’Assemblea Regionale Siciliana, durante la discussione sui provvedimenti a sostegno del settore agricolo, ha sollevato la questione relativa al momento drammatico che stanno vivendo gli imprenditori agricoli siciliani a causa del “Tomato brown rugose fruit virus”. “L’on. Dipasquale – sottolinea il segretario cittadino dei democratici, Giuseppe Nicastro – ha presentato un ordine del giorno che impegna il Governo regionale alla istituzione di una unità di crisi che si occupi di contrastare questa grave fitopatologia che sta distruggendo le colture, danneggiando quantità e qualità del prodotto. L’ordine del giorno è stato votato all’unanimità e adesso ci auguriamo che l’assessore voglia dare seguito al documento. Noi, nella nostra realtà, sappiamo quanto impattante per le colture sia questo tipo di virosi e come è necessario garantire quel supporto, in termini di ricerca, che si rende necessario per trovare le strade necessarie a fronteggiare la piaga in questione. Siamo certi che non sia un percorso semplice e però sembra che della problematica, nonostante la stessa sia pesantissima e incida in modo notevole sulle progettualità future degli operatori del settore, non si parli più. Ringraziamo l’on. Dipasquale che ha, tra l’altro, colto una sollecitazione proveniente dall’on. Francesco Aiello, candidato sindaco, di cui siamo, come partito, parte integrante della coalizione che lo sostiene, per l’interesse che, ancora una volta, ha dimostrato nei confronti di un comparto vitale per l’economia locale. Ci auguriamo che possano essere compiuti tutti i passi in avanti nella direzione auspicata. Perché non c’è più tempo da perdere ed è necessario potere contare sulle risposte adeguate sin da subito. Altrimenti il tracollo che subiremo nel campo dell’agricoltura locale sarà epocale”.

