Ebt Ragusa. Novità su prospetto informativo disabili da inviare

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa ricorda alle imprese del settore operanti nell’area iblea che il Ministero del Lavoro ha disposto come entro il 31 gennaio debba essere inviato in via telematica il prospetto informativo disabili, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale del 2 novembre 2010. Salvo diversa disposizione del Ministero del Lavoro, quando il termine cade in un giorno festivo, come già precisato dallo stesso Ministero con circolare n. 2/2010, si applica la regola generale (art. 155, comma 4, cpc) secondo cui la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Pertanto, il termine è spostato a lunedì 1° febbraio. “Il prospetto informativo disabili (art. 9, comma 6, Legge n. 68/99) – sottolineano i vertici dell’Ebt Ragusa – è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti devono presentare agli organismi competenti, indicando la situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle categorie protette. Il prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522.

Salva