Csen Ragusa festeggia i 22 anni di attività del Maestro Corifeo

“Spero che lo sport possa ripartire al più presto, in modo da ritornare a fare quello che amiamo”. E’ il maestro di arti marziali, Angelo Corifeo, titolare della Corifeo Combat Gym Training School di Comiso, ad affermarlo in concomitanza con la celebrazione, proprio in questi giorni, del 22esimo anno di attività. “Ho fatto tanta esperienza – dice – personalmente ho vinto ma anche perso, ho portato il mio team a partecipare a numerose manifestazioni e competizioni sia nazionali che internazionali, ottenendo sempre notevoli risultati. Ora, a soli 37 anni, è arrivato il momento di disputare il mio secondo tempo: tanta voglia di rimettermi in gioco, con altri obiettivi ancora da raggiungere e nuovi orizzonti da esplorare, appena la pandemia sarà solo un brutto ricordo”. A fare gli auguri al maestro Corifeo, a nome di tutto l’ente di promozione sportiva a livello provinciale, il presidente del Csen Ragusa, Sergio Cassisi. “Angelo – sottolinea – oltre ad essere il nostro responsabile provinciale del settore muay thai, è un grande professionista, uno che non si dà mai per vinto. Sono certo che, al pari di tanti altri operatori sportivi del nostro territorio, uscirà più forte di prima da questo momento no. Daremo il massimo per proseguire, appena ci sarà consentito farlo, con maggiore convinzione delle nostre possibilità”.

