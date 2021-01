“Aiutateci!”…l’opinione di Rita Faletti

Per carità non commuovetevi. La commozione è un’ingannevole arma a doppio taglio: prima ti commuovi e subito dopo ti dimentichi per chi o per cosa ti sei commosso. Tutto scorre, come il tempo che precede ogni intenzione e azione umana. Una corsa nel tentativo disperato di vedere un secondo prima come andrà a finire per la contromossa. Povero Conte! Tanto amato da chi non conta niente, il popolo, e da chi conta troppo, la schiera dei “very important people”, conduttori di horror show, direttori di giornaloni e giornalacci, intellettuali del passato e del presente, tutti sfegatati tifosi dell’ “irrinunciabile punto di equilibrio ” per il governo. Che sennò quegli spostati dei grillini chi li tiene? Salirà oggi, l’avvocato di Volturara Appula, al Quirinale, per rimettere l’incarico nelle mani di Mattarella. Una salita tormentata, con in tasca tante promesse ma nessuna certezza nella moltitudine delle innumerevoli e differenziate ambizioni che agitano un Parlamento sprofondato nel caos e nella doppiezza.

