Vaccino per operatori volontari per progetti dell’Asp di Ragusa

L’Asp di Ragusa ha pubblicato, in attuazione della nota Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, sito www.serviziocivile.it in data 19 gennaio 2021, l’avviso che informa gli aspiranti volontari SCU che hanno scelto o intendono aderire ai progetti dell’ASP di Ragusa, la necessità di sottoporsi a vaccinazione anti Covid-19, prima dell’inizio dell’attività, in quanto trattasi di servizio in strutture sanitarie.

Tale informativa, affinché, i possibili candidati, scelgano consapevolmente la loro adesione al progetto, sapendo che, seppure la vaccinazione sia oggi effettuata su base volontaria, diventa requisito per poter svolgere le attività previste in uno dei quattro progetti dell’ASP di Ragusa, e pertanto, prima dell’inizio dell’attività, occorre necessariamente sottoporsi alla vaccinazione.

Si ricorda che la scadenza di presentazione domanda è il 15 febbraio 2021 alle ore 14:00.

https://www.asp.rg.it/avvisi/1471-informazioni-sulla-vaccinazione-anti-covid-19.html

