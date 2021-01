Info errate nelle paline Ast. Anteas Ragusa chiede interventi

“Le indicazioni contenute nelle paline informative collocate nelle fermate e relative alle corse degli autobus urbani della città di Ragusa non sono corrette. Chiediamo al Comune di provvedere intervenendo nei confronti dell’Ast che gestisce il servizio sul territorio urbano”. E’ il senso della richiesta che l’Anteas Ragusa ha inoltrato a palazzo dell’Aquila, dopo avere raccolto le lamentele di alcuni associati, soggetti anziani, che hanno riscontrato difformità consistenti tra le indicazioni contenute nelle suddette paline e le corse che vengono effettuate. “E’ un problema non da poco – rileva il presidente Anteas Ragusa Rocco Schininà – anche perché va a ripercuotersi su una categoria debole, quella delle persone più avanti negli anni, costrette a un’attesa che in questo periodo è resa ancora più problematica perché oltre al freddo si aggiunge anche la necessità di dovere indossare la mascherina. E però dopo un po’ di tempo ci si accorge che quella determinata corsa urbana non passerà perché, rispetto alle indicazioni contenute in palina, appunto, è stata soppressa oppure l’orario è stato modificato. E’ un aspetto che, secondo noi, non può passare in secondo piano. Sarebbe necessario dare risposte il prima possibile. Siamo certi che l’Amministrazione comunale, preso atto della nostra segnalazione, non avrà problemi di sorta nell’intervenire con la necessaria tempestività nei confronti dell’Ast per fare in modo che si possa rimediare”.

