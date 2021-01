Australia-Cina: continuano le schermaglie commerciali.

Le scaramucce politico-commerciali tra i due paesi sono iniziate nel 2018 quando l’Australia ha escluso Huawei Technologies dalla sua rete 5G, crisi successivamente peggiorata nel 2020 quando gli australiani hanno iniziato a chiedere lumi sulla crisi pandemica partita dalla Cina. Relazioni deteriorate costate 3 miliardi di dollari di mancate esportazioni verso l’Oriente dominato dal titano cinese. A farne le spese l’anno scorso le vendite di materie e prodotti quali rame, carbone, vino e aragoste che sono tuttora soggetti a restrizioni commerciali da parte di Pechino. Tre miliardi di mancate esportazioni, considerate nell’economia globale poca cosa dagli occupanti della terra dei canguri. Quello che invece i cinesi non hanno inserito tra le pressioni commerciali nei confronti dell’Australia sono l’importazione di gas liquefatto (un testa a testa con il Qatar a livello di produzione mondiale) e minerali di ferro, paradossalmente quasi duplicata rispetto al 2019 (+10 miliardi di dollari statunitensi) vista la necessità di alimentare l’approvvigionamento di acciaio di Pechino, settore dove l’Australia è un altro produttore dominante. L’industria siderurgica cinese non riesce a produrre abbastanza a livello nazionale e, ancora una volta, l’Australia resta per loro il partner leader. D’altro canto non va dimenticato che lo stato continentale parte integrante dell’Oceania, rimane l’economia più dipendente dal commercio cinese, concluso con l’accordo di libero scambio siglato dai due Paesi nel 2015. L’economia australiana si è contratta parecchio nei primi tre mesi dell’anno, ponendo fine a una corsa di quasi 29 anni di crescita economica. E anche il primo trimestre dell’anno in corso per l’economia australiana non promette nulla di buono.

L’Australia: leader anche per emissioni gas serra

