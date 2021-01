Screening di massa a Modica: oggi 575 tamponi e 4 positivi

Continua senza sosta lo screening di test rapidi a Modica. I tamponi effettuati oggi presso palazzo San Domenico sono stati 575, ma solo 4 persone sono risultate positive al coronavirus. Numeri non certo da zona rossa, che danno ragione al sindaco di Modica, Ignazio Abbate, che aveva manifestato il suo disappunto sulla decisione delle regione Siciliana di adottare restrizioni più stringenti. Il primo cittadino aveva chiesto la zona gialla per la provincia di Ragusa, proposta che non è stata presa in considerazione. L’indice di positività dei tamponi eseguiti oggi è dello 0,7%.

“Tantissimi anche oggi i cittadini che si sono sottoposti allo screening. 4 i positivi appartenenti a 2 nuclei familiari. 0,7% la percentuale dei positivi per numero di tamponi effettuati.

Rimango fermo sulla mia idea: Modica e la provincia di Ragusa non sono assolutamente da zona rossa!

Sbagliato e dannoso fare di tutta l’erba un fascio: se la Sicilia è la seconda regione italiana per numero di contagi giornalieri, i responsabili sono da cercare altrove, non certo sui monti Iblei” ha scritto il sindaco di Modica su facebook.

