Rimossi rifiuti speciali lungo le strade extraurbane comunali

Su richiesta del Comune di Santa Croce Camerina, in ottemperanza del protocollo di intesa approvato con Delibera n. 95 del 05/12/2019 del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, sono stati raccolti nel territorio camerinense, quasi 5.000 chilogrammi di rifiuti ingombranti non pericolosi (materassi e divani) di cui al CER 200307, che verranno debitamente smaltiti. L’attività di collaborazione istituzionale con tutti i comuni continua anche per la rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi contenenti amianto abbandonati lungo le strade del territorio provinciale.

