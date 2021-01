Joe Biden, dopo Inauguration Day firma 15 decreti presidenziali

Joe Biden che oggi entrerà in carica, firmerà 15 decreti presidenziali subito dopo il suo insediamento, intenzionato a cambiare le politiche dell’amministrazione Trump, come le questioni ambientali e le misure contro il coronavirus. Secondo Jen Psaki, portavoce presidenziale, Biden firmerà un decreto presidenziale nel pomeriggio di oggi ( le 20 in Italia) per far fronte a “crisi” come pandemie, economia, riscaldamento globale e problemi razziali. La politica è quella di istruire l’uso obbligatorio di mascherine nell’edificio del governo federale e di stabilire un nuovo sistema di cooperazione alla Casa Bianca in risposta alla pandemia. “Oltre ad avviare la procedura per tornare al quadro internazionale “Accordo di Parigi” per le contromisure sul riscaldamento globale, lanceremo misure ambientali tra cui l’annullamento dell’approvazione della costruzione del “Gasdotto Keystone XL”. Sulla questione dell’immigrazione rivedrà la posizione assunta da Trump sulla costruzione dei muri di confine, così come il divieto di immigrati dai paesi musulmani. “Nei prossimi giorni e settimane, il presidente annuncerà nuove misure in conformità con il suo impegno preso nei confronti del suo elettorato” ha detto Jen Psaki.

Jen Psaki, portavoce Joe Biden

