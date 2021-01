Hufeld: Il settore bancario tedesco è “relativamente” sano.

Felix Hufeld, Presidente della German Federal Financial Supervisory Authority, già a Capodanno aveva sostenuto che il settore finanziario tedesco era estremamente debole ancora prima dello scoppio della pandemia. “Le banche potrebbero non essere in grado di sopravvivere alla crisi, anche se nel complesso, il settore bancario tedesco è relativamente sano” ha affermato Hufeld. Dalla crisi finanziaria del 2009, il settore bancario ha mantenuto bassi margini di profitto a causa della forte concorrenza, della saturazione del mercato e dei tassi di interesse costantemente bassi. Inoltre, se il sostegno alle imprese da parte del governo venisse a mancare il rischio è che alle banche restino in pancia grandi quantità di crediti inesigibili. “Il settore bancario può essere, nel complesso forte, ma non tutte le banche lo sono. Il timore è proprio questo. Potremmo assistere in futuro a una serie di ondate di espansione dei debiti inesigibili” ha concluso Hufled.

