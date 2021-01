Premio della critica a Cosenza per il modicano Giuseppe Macauda

Un altro importante premio per il poeta modicano Giuseppe Macauda. La sua raccolta di poesie “Crome”, dedicata ai colori unici della nostra terra e agli animi nobili dei nostri padri e delle nostre madri, ha infatti ottenuto il premio della critica, nella sezione “Libro edito di poesie”, alla quarta edizione del Concorso Letterario Nazionale per poeti e narratori “Le parole arrivano a noi dal passato”, organizzato dall’Associazione Culturale Rinnovamenti, a Rogliano in provincia di Cosenza.

“Esprimo la mia sincera gratitudine alla Giuria, presediuta dal dott. Rolando Perri, e alla Presidente del Premio, prof.ssa Aiello, per l’onore che mi hanno voluto riservare – dichiara Macauda, docente presso l’Istituto Verga di Modica.

