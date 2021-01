Sottoscritto a Palermo l’atto di affidamento con la ditta appaltante che si occuperà di effettuare le procedure di caratterizzazione ambientale dei materiali di dragaggio al porticciolo di Donnalucata. E’ quanto comunica l’on. Orazio Ragusa a proposito dell’iter che dovrà gradualmente portare a liberare in via definitiva il fondo sabbioso, eliminando il disagio che impedisce la piena operatività dei pescatori e dei diportisti. “E’ l’architetto Carmelo Ricciardo che, in seno all’assessorato per le Infrastrutture – spiega l’on. Ragusa – sta seguendo questo articolato percorso per fare in modo che l’insabbiamento al porticciolo di Donnalucata resti soltanto un ricordo. Subito dopo la firma, nei prossimi giorni ci sarà un sopralluogo a Donnalucata in cui saranno acquisiti i campioni da portare in laboratorio per l’analisi del materiale di dragaggio. Quindi, sarà attuato l’intervento sul posto dopo avere verificato la compatibilità del materiale in questione. Così, si potrà finalmente procedere ai lavori di pulitura dalla sabbia e al dragaggio vero e proprio. Ringrazio l’assessore Marco Falcone perché ancora una volta si è mostrato disponibile nei confronti del nostro territorio, così come il governatore Musumeci. Siamo finalmente alle tappe conclusive di un percorso che ci impegna da anni ma che ci dovrebbe consentire, finalmente, di tagliare il traguardo, garantendo, quindi, la piena fruibilità dell’infrastruttura a vantaggio della marineria locale e dei diportisti, puntando a sviluppare quell’azione di crescita economica auspicata anche attraverso il turismo e non solo”.

