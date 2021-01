La commissione straordinaria continuerà a reggere le sorti del Comune di Vittoria sino al prossimo mese di maggio. “Proprio per questo motivo – afferma il presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi – è opportuno che si programmi un piano d’azione a breve e a media scadenza che cerchi di risolvere le problematiche più evidenti che imperversano nella nostra città. Non si può continuare, ad esempio, a fare i conti con interi quartieri che, costantemente, rimangono senz’acqua. In molte zone della città, poi, la spazzatura la fa da padrone. Per non parlare delle buche che imperversano sul manto stradale e che riaffiorano dopo le piogge in numero sempre maggiore e il fatto che mezza città risulta essere al buio. La programmazione, dopo due anni di gestione, dovrebbe essere più che naturale. Ad esempio, Scoglitti e il suo lungomare, che per i vittoriesi e per gli scoglittesi è luogo di relax ma anche di attività sportiva con la classica corsetta che assume ancora più valore in questo periodo di zona rossa, sono invasi dalla spazzatura e dalla sabbia che dovrebbe essere rimossa periodicamente e, invece, purtroppo, così non è. Ci attendiamo, dunque, che in questi ultimi mesi la commissione straordinaria possa garantire una risposta adeguata alle aspettative della cittadinanza”.

