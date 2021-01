I vaccinati sono i sindaci di Acate, Giarratana e Pozzallo

Sono i sindaci di Acate, Giovanni Di Natale, di Giarratana, Bartolo Giaquinta, e di Pozzallo, e Roberto Ammatuna, tra coloro che sono stati sottoposti a vaccino e che rientrano nell’ambito degli accertamenti in atto ad opera dei carabinieri del Nas, a seguito della vicenda dei vaccini effettuati senza una precisa lista all’0spedale Busacca di Scicli. Di Natale, Giaquinta e Ammatuna, sono tutti medici, anche se il primo cittadino di Pozzallo è in pensione mentre i primi due sono tuttora dipendenti dell’Asp Ragusa. Lo rivela un servizio di Video Mediterraneo.

Come già detto, tutto è scaturito dalle vaccinazioni a Scicli con il cosiddetto “passaparola” nei giorni 5 e 6 gennaio scorsi, quando la macchina sanitaria regionale aveva avviato la campagna di vaccinazione al personale sanitario, tesa a somministrare 4 milioni di vaccini entro agosto. Alcune persone in elenco non si presentarono e, per non sprecare le dosi, si era sparsa la voce dei vaccini disponibili anche per alcuni soggetti che non erano in lista. Tra i vaccinati anche il sacerdote, Don Umberto Bonincontro, ultra ottantenne, che aveva detto di essere stato chiamato per ricevere il vaccino e di aver agito in buona fede.

