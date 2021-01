Modica. Record di tamponi al drive in: 1585 test con 6 positivi

Sono numeri da record quelli dei tamponi effettuati oggi durante lo screening di massa in modalità drive in a Modica. I tamponi effettuati sono stati 1585, mentre questa volta le persone risultate positive al covid sono state sei. I calcoli confermano il tasso positività dello 0,3%, mettendo così in serio dubbio la necessità dell’ordinanza regionale più restrittiva rispetto all’ultimo Dpcm emanato dal governo, portando alla ribalta la tesi secondo la quale una divisione per comuni sarebbe stata più adeguata, evitando di mettere in ginocchio l’economia Siciliana.

Salva