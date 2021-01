Israele: la recessione sarà recuperata ampiamente nel 2021

Il paese in Medio Oriente con le prospettive economiche migliori per l’anno in corso è sicuramente Israele, con una crescita stimata del 4,6%. Il paese nel 2020 è riuscito a limitare i danni, grazie all’alta tecnologia, fiore all’occhiello delle esportazioni del paese con il vessillo di David. Tutto dipenderà dal calo delle infezioni e dalle vaccinazioni che il Ministro delle finanze prevede, se continueranno ai ritmi previsti, saranno ultimate entro all’inizio dell’estate. In caso contrario, la prospettiva di uno nuovo scenario di contrazioni tra cui mutazioni virali, blocchi, lentezza delle vaccinazioni, l’economia crescerebbe solo dell’1,9%, ha affermato il ministero, aggiungendo che la contrazione nel 2020 si è attestata al 3,3%. “L’economia si riprenderà al ritmo che aveva caratterizzato la crisi dei subprime (finanziaria del 2008)”, ha detto il ministero. Più o meno sulla stessa linea le previsioni di Bank of Israel che ha stimato una contrazione del 3,7% nel 2020 e una crescita del 6,3% nel 2021 se non ci saranno nuovi blocchi. Secondo il ministero, l’economia israeliana nel 2020 ha superato la media OCSE che prevedeva una contrazione del 5.5%%. Ha osservato, tuttavia, che la disoccupazione è rimasta elevata al 15,4% nel 2020, ma che dovrebbe dimezzarsi nel 2021, mentre ipotizzando una proiezione meno ottimistica, attestarsi all’11,6%, in entrambi i casi, con taglio dei salari. Mentre una terza stima basata sul trimestre dell’Ufficio Centrale di statistica indica che le esportazioni nel terzo trimestre sono aumentate del 39,7%, rispetto al secondo trimestre 2020 in contrazione del 29,9%. La crescita nel periodo luglio-settembre è stata trainata dai forti aumenti dell’export (59,7%) spesa privata (42,3%) e degli investimenti immobiliari (17,2%).

Gerusalemme : sulla destra la Porta di Erode una delle sette entrate alla città vecchia

