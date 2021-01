Posta “The End” sui social: giovane si suicida a Vittoria

Aveva postato su Instagram “The End”, poi si è lanciato nel vuoto dal 3° piano del balcone un 22enne a Vittoria. E’ il secondo caso che si verifica nel

Ragusano nel giro di 48 ore. Qualche giorno fa una donna di 45 anni è deceduta dopo essere caduta nel vuoto e anche per lei non c’era stato nulla da fare. La morte del 22enne ha sconvolto la comunità, in tanti hanno inviato messaggi di cordoglio e incredulità. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

