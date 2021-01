Terza campagna screening per dipendenti Libero Consorzio Ragusa

Conclusa nella tarda mattina di oggi la terza campagna dello screening per il contrasto del Covid-19 ai dipendenti del LCC di Ragusa. Presso l’area della Zona Industriale e sotto il coordinamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente, Angelo Bognanni, Marcello Maltese, Medico Competente, ha somministrato 280 tamponi antigenici risultati tutti negativi. Il Commissario Straordinario, Salvatore Piazza, esprime la sua soddisfazione per il lavoro svolto e ringrazia il Direttore Generale dell’Asp, Angelo Aliquo, per aver fornito gratuitamente ancora una volta, i tamponi necessari per lo screening, nell’ottica della continua e proficua collaborazione tra i due Enti. I risultati dello screening saranno consegnati all’Asp che provvederà ad inserirli nel database, incrementando il numero delle somministrazioni.

