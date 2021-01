Orlando chiede la zona rossa per i capoluoghi della Sicilia

L’aumento dei contagi di coronavirus nell’Isola, spinge il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, a chiedere al Presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, l’istituzione delle zone rosse per tutti i capoluoghi di provincia della Regione.

Orlando, attuale presidente dell’Anci regionale, afferma “siamo di fronte al dilagare dell’epidemia, spinto anche da comportamenti irresponsabili di tanti”.

La situazione regionale attuale ha mostrato un aumento dei contagi, a preoccupare ancora di più è l’indice di positività che tocca il 20%, elementi importanti che spingono a prendere provvedimenti seri e drastici.

Orlando, ritiene che la zona arancione per la Sicilia, non sia la misura corretta per contrastare la terza ondata, e per questo fa appello al Governo Nazionale affinché renda la Sicilia zona rossa.

In attesa di questo provvedimento, chiede al presidente Musumeci di dichiarare i capoluoghi zone rosse, visto che sono le zone più esposte cosi come dimostrano i dati di Catania, Messina, Palermo e Siracusa.

Salva