Drive in. Modica, 843 tamponi e 8 positivi al covid

Continua senza sosta lo screening di massa a Modica. Oggi i tamponi eseguiti nella struttura drive in allestita nell’area della Protezione Civile in via Michelica sono stati 843. Le persone risultate positive al Coronavirus sono otto di cui 4 appartenenti ad un unico nucleo familiare.

Il report totale degli ultimi due giorni, venerdì ed oggi, è di 1251 tamponi effettuati e 11 positivi al Coronavirus a Modica. Lo screening di Massa continua domani presso l’atrio comunale di Palazzo San Domenico dalle 16 alle 20.

