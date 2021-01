Stroke Unit al Guzzardi di Vittoria. I complimenti del Pd

Il Pd di Vittoria manifesta tutto il proprio apprezzamento alla Stroke unit dell’Asp di Ragusa allogata nell’ospedale ipparino Riccardo Guzzardi per avere ottenuto il riconoscimento denominato “Centro oro per il quarter Q3” del 2020 nell’ambito del programma Eso-Angels awards 2020 che, di fatto, evidenzia l’eccellenza nella gestione dell’ictus in ambito nazionale ed europeo. “Grazie all’impegno costante e alla professionalità profusa – afferma il segretario cittadino del Partito democratico, Giuseppe Nicastro – si è riusciti a garantire un’assistenza e una cura di primo livello con la trombolisi. Insomma, un caso che fa scuola visto che il riconoscimento assume un carattere anche internazionale. Il nostro augurio è che tutto l’ospedale di Vittoria possa funzionare seguendo questi stessi esempi con un futuro destinato a rilanciare il più possibile il Guzzardi, così come accadeva ai tempi d’oro di questo complesso sanitario. Certo, siamo perfettamente consapevoli che, anche a causa di alcune carenze d’organico, l’attuale personale medico e infermieristico sta facendo il possibile per erogare servizi sanitari all’altezza della situazione. Cogliamo l’occasione per ringraziarli per il lavoro portato avanti, a maggior ragione in questo periodo complesso segnato dall’emergenza pandemica. E, naturalmente, ci complimentiamo con la Stroke unit per il prestigioso risultato raggiunto”.

