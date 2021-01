Ragusa, nuovo caso di coronavirus in Procura: sanificati uffici

Dopo il caso di positività di un sostituto procuratore della Procura di Ragusa, è stata confermata la positività al Covid 19 di un altro lavoratore nello stesso settore. Si tratta di un impiegato amministrativo.

Come avvenuto nel caso precedente, e come previsto dalle procedure, l’ufficio interessato e gli spazi comuni sono stati sanificati. Per un disguido nelle autorizzazioni, il personale addetto alla sanificazione non ha potuto accedere agli uffici prima delle 9 mentre l’intervento era previsto per le 6.

«Tutto il personale venuto in contatto nei giorni scorsi con il sostituto procuratore rosultato positivo, ha effettuato lo screening – dice il procuratore capo di Ragusa, Fabio D’Anna -. Il disagio di questa mattina non mi risulta abbia procurato disservizi. Per tutta la mattinata è stato comunque assicurato un presidio per gli atti urgenti mentre per il deposito di atti o istanze gli utenti hanno comunque potuto avvalersi di modalità di trasmissione informatica come già disposto con apposite direttive dettate a seguito dell’emergenza pandemica».

