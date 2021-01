Vittoria, Mpsi. Caso Greco e la necessità di ulteriore chiarezza

“E’ il caso di capire che cosa intende fare Forza Italia, al di là delle ultimissime comunicazioni provenienti dal commissario provinciale, in vista delle prossime amministrative nella nostra città, qual è il percorso che intende intraprendere dopo che la vicenda legata all’avvocato Marco Greco sta creando una serie di inequivocabili dubbi”. Lo sostiene il segretario di Vittoria del Movimento politico Sviluppo Ibleo, Biagio Pelligra, anche avallata dalla Lega che, in città, è rappresentata dal commissario Stefano Frasca, che sottolinea la necessità, per l’intera coalizione, di avviare un percorso di chiarezza. “Per carità – continua Pelligra – tutto è modificabile. Però, proprio per non indurre in confusione l’elettorato, a maggior ragione quello di centrodestra, ci servirebbe comprendere la ratio di determinate scelte e cioè quelle di appoggiare un candidato chiaramente di sinistra e se queste sono le scelte di un singolo soggetto oppure di un partito come Forza Italia. Lo chiediamo, dunque, pubblicamente perché atteggiamenti del genere, lo sappiamo, non fanno bene alla coalizione di centrodestra. Ci permettiamo, altresì, di lanciare un appello agli amici di Forza Italia e di prendere con forza le distanze da questi personalismi qualora queste decisioni non siano maturate all’interno del partito. Ogni altra scelta riteniamo che difficilmente sarebbe compresa dall’elettorato moderato”.

Salva