Modica, dimesso il consigliere comunale Salvatore Poidomani?

Sarebbe intenzionato a dimettersi il consigliere comunale Salvatore Poidomani. La notizia è nell’aria da qualche giorno. Nel caso in cui l’interessato dovesse farlo, al suo posto dovrebbe subentrare il primo dei non eletti nella sua lista, Enrico Morana. Entrato in consiglio nella Lista Modica 2038 in qualità di sindaco non eletto alle ultime elezioni amministrative, Poidomani, 59 anni, che è seduto sugli scranni dell’opposizione, nelle prossime ore, protrebbe decidere di farsi da parte.

Salva