Scicli. Scandalo vaccini: il dottor Caruso rimosso dall’incarico

Il dottore Claudio Caruso non è più il responsabile delle vaccinazioni per il Distretto Sanitario di Modica. La decisione è scaturita a seguito della notizia circa la somministrazione di vaccini effettuata all’Ospedale Busacca di Scicli mercoledì scorso senza seguire alcun tipo di priorità di legge. E’ stata la Direzione Strategica dell’ASP di Ragusa a firmare il provvedimento arrivato nella giornata di oggi. Caruso rimarrà, comunque, all’interno dell’Azienda con la mansione che aveva in precedenza, quella di Capo Distretto sanitario di Modica mentre il responsabile per i vaccini sarà la dottoressa Antonella Celestre. La notizia non servirà di certo a calmare le enormi polemiche che sono scaturite sui social e non solo, a seguito della pubblicazione del nostro articolo di ieri nel quale si denunciava l’incresciosa situazione che si era verificata a Scicli, allorquando le dosi di vaccino destinate ai sanitari erano state somministrate anche a persone che non ne avevano al momento il diritto. A tal proposito sono state presentate anche diverse interrogazioni parlamentari per chiedere chiarezza sulla vicenda che non fa certo una buona pubblicità a livello nazionale alla sanità iblea.

