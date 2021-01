Azione solidale dell’Inner Wheel Contea di Modica al “Maggiore”

L’Inner Wheel Ragusa Contea di Modica, che per l’anno sociale 2020/2021 si è dato il motto Lead the change (guida il cambiamento) scelto dalla Presidente Internazionale Bina Vyas, prosegue la sua azione solidale verso i più bisognosi e i più deboli. Lo scorso 30 dicembre, infatti, il Club ha consegnato un contributo alla digitalizzazione del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Maggiore di Modica alla presenza del Primario, Antonio Davì, e del Direttore sanitario Piero Bonomo.

Quest’ultimi hanno accolto la presidente dell’Inner Wheel Club Ragusa Contea di Modica, Pina Angelico, insieme ad alcune socie del club, ed hanno manifestato il loro apprezzamento verso un gesto che si connota per il suo valore rivolto al bene comune.

“Il computer portabile con annesso carrello, ha affermato Pina Angelico, servirà allo snellimento del lavoro in corsia in questo momento di immenso lavoro, avviando un cambiamento a beneficio di tutta la collettività dell’ASP 7 e sopperendo ad una mancanza presente nel reparto”.

