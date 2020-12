Modica: oggi lo screening di massa fino alle 21:30

Lo screening di massa di questa sera terminerà alle 21:30 per dare la possibilità anche ai commercianti e ai commessi/e di poter usufruire dei test rapidi presso palazzo San Domenico, prima delle festività che vedranno l’Italia tornare in zona rossa.

Il servizio di screening è essenziale per la comunità e continua a dare i suoi frutti tracciando le persone positive al covid, offrendo la possibilità quasi ogni giorno di potersi sottoporre ai test rapidi gratuitamente.

Salva