Tre giovani ragusani nei dipartimenti di Forza Italia Giovani

Tre giovani della Provincia di Ragusa sono stati nominati nei dipartimenti nazionali di Forza Italia Giovani.

Le nomine, arrivate su proposta del Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani Ragusa, Christian Piccitto, rappresentano un motivo di vanto per tutto il coordinamento ibleo e certificano il lavoro di ricostruzione del Partito che è in atto in provincia.

I tre designati sono Giacomo Bella, di Pozzallo, al Dipartimento Economia e Finanze, Stefano Aprile, di Modica, al Dipartimento Start up e Innovazione, e Alessio Mandarà, di Santa Croce Camerina, al Dipartimento Sport.

“Anche nel movimento giovanile – dichiara Piccitto – seguiamo il grande lavoro portato avanti dal nostro Coordinatore Provinciale, Giancarlo Cugnata, che sta operando con grande slancio una ricostruzione a tutto tondo del Partito, ottenendo risultati significativi che rendono orgogliosa l’intera comunità forzista. Ai nostri ragazzi formulo i miei auguri di buon lavoro. Per loro sarà l’occasione di rappresentare in ambito nazionale non solo i problemi dei ragazzi siciliani, ma anche e soprattutto quello dei giovani iblei, elaborando proposte e soluzioni”.

A dichiararsi soddisfatto delle nomine è anche il Coordinatore Provinciale degli azzurri in provincia, Giancarlo Cugnata. “Sono particolarmente soddisfatto delle recenti nomine che vedono tre giovani ragusani inseriti in dipartimenti chiave, soprattutto per il mondo giovanile. La comunità giovanile legata a Forza Italia che stiamo costruendo in provincia è entusiasta, piena di voglia di fare e particolarmente attenta a tutte le istanze che provengono dai giovani della Provincia. Sono certo che l’impegno profuso fin qui continuerà con maggiore assiduità nel 2021”.

Anche Andrea Mineo, Coordinatore Regionale dei giovani forzisti, si dichiara soddisfatto. “A Ragusa, dalla nomina di Christian Piccitto avvenuta sei mesi fa, abbiamo costituito un grande gruppo e sono particolarmente orgoglioso del lavoro svolto fin qui dal gruppo ibleo. Sono tanti i progetti e le proposte sulle quali, con grande dinamismo ed entusiasmo, stiamo lavorando insieme. Ai tre giovani ragusani vanno gli auguri di buon lavoro, certo che rappresenteranno la Sicilia nel migliore dei modi”.

“Siamo particolarmente grati per la fiducia che i vertici del Partito – concludono infine i tre ragazzi – hanno posto in noi. Non vediamo l’ora di metterci a lavoro e a disposizione del Partito e della comunità giovanile iblea. Raccogliamo questa sfida con tanto entusiasmo e voglia di fare”.

