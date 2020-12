Australia: cittadini aspettano notizie governo per il Capodanno.

L’Australia con i suoi 25 milioni di abitanti è andata meglio della maggior parte delle economie sviluppate del mondo durante la pandemia, grazie a chiusure rapide delle frontiere, blocchi, test diffusi e distanziamento sociale. Ha registrato poco meno di 28.300 infezioni, la stragrande maggioranza nello stato del Victoria e 908 morti per COVID-19. La capitale Melbourne, hotspot della nazione, dopo essere stata bloccata per mesi, domenica ha registrato il suo 58 ° giorno consecutivo senza contagiati e senza decessi correlati. Un esempio di virtuosismo senza precedenti nel mondo. Intanto anche Sydney attende il via libera dal governo per i festeggiamenti di Capodanno mentre l’epidemia di COVID-19 ha registrato negli ultimi giorni soli 7 casi di contagio, di cui 6 confinati nella periferia settentrionale della spiaggia di Sydney. “Capisco che il livello di frustrazione aumenti man mano che ci avviciniamo alla notte di Capodanno, ma dobbiamo impedire al coronavirus di rigenerarsi” ha detto in una conferenza stampa il premier Gladys Berejiklian. Il conto alla rovescia per il capodanno nelle grandi città come Sydney è iniziato, occasione per feste e raduni con barbecue nei parchi urbani o sulle spiagge estive dell’imponente emisfero meridionale.

