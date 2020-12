Brasile: oggi record di decessi da coronavirus

Oggi per il Brasile, è stato il giorno più funesto, da oltre 4 mesi, in fatto di vittime da coronavirus; ben 1.111 che porta il numero totale di vittime nel paese a 192.681 ha informato il Ministero della salute. Sempre in data odierna i nuovi casi segnalati sono stati 58.718 che porta il totale dall’inizio della pandemia a 7.563.551 di casi accertati. I numeri giornalieri sono nuovamente aumentati dopo essere rimasti per soli tre giorni al di sotto della media, durante le vacanze di Natale e il fine settimana, quando sono diminuiti di molto il numero dei tamponi eseguiti. Basti pensare che lo stato brasiliano San Paolo, il più colpito dalla malattia, ha registrato oggi 1.440.229 di nuovi casi e 46.195 morti. Il record di infezioni è stato registrato invece nello stato Minas Gerais, 529.653, mentre lo stato di Rio de Janeiro è il secondo con il maggior numero decessi: 25.078. Sempre secondo il Ministero, il Brasile le persone guarite da Covid-19 sono finora 6.647.538 e 772mila sono sotto osservazione. Il Brasile è il secondo Paese con il maggior numero di morti per coronavirus al mondo, dietro solo agli Stati Uniti, e il terzo per i nuovi casi registrati, dietro a USA e India.

Salva