Pozzallo. Dalla Cina arriva l’ok allo sbarco dei marittimi.

Al più al più presto il pozzallese Luca Porcelli sarà a Pozzallo.

Finalmente si è sbloccata la situazione dei marittimi imbarcati sulle due navi italiane al largo del porto di Huanghua in Cina.

Come è noto, per alcune vicende riguardanti la pandemia, non era stato possibile consentire lo sbarco dei marittimi fra cui il pozzallese Luca Porcelli, imbarcato da più di 16 mesi.

Nei prossimi giorni sarà possibile l’avvicendamento degli equipaggi e finalmente potrà essere possibile il rientro in Italia dei nostri connazionali.

Un doveroso ringraziamento al Presidente del Consiglio Conte, al Ministro degli Esteri Di Maio e all’Ambasciata Italiana a Pechino per l’impegno profuso.

Attendiamo il ritorno a Pozzallo di Luca per farlo riabbracciare dai suoi cari e da tutta la sua città.

Salva