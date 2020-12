Modica. Nuovo calendario screening di massa anti-Covid

E’ stato pubblicato il nuovo calendario con gli orari ed i luoghi degli screening di massa nel territorio di Modica. Il 29 e 30 dicembre dalle 16:00 alle 20:00 presso Palazzo S.Domenico. Dopo la pausa di capodanno, riprenderanno domenica 3 gennaio dalle 8:30 alle 13:30 presso la Zona Artigianale di C.da Michelica esclusivamente in modalità drive – in. Lunedi 4 gennaio dalle 16:00 alle 20:00 e martedi 5 gennaio dalle 9:00 alle 13:00 nuovamente a Palazzo S.Domenico. Si raccomanda di venire muniti di documento di identità e tessera sanitaria. Per chi presenta sintomi assolutamente vietato recarsi presso lo screening-point, invece deve avvisare il proprio medico curante per attivare la procedura prevista. “Non pensiate che l’inizio delle vaccinazioni sia la soluzione a tutti i mali – ribadisce il Sindaco – il percorso è ancora lungo e difficile. 14 positivi in 2 giorni a Modica sono tanti e sicuramente non ci inducono a lasciarci andare per le feste. I positivi possono essere ognuno di noi, possono essere un nostro familiare, un amico, un vicino di casa. Insomma non dobbiamo abbassare la guardia per favore, abbiamo fatto tanto, non roviniamolo proprio ora”.

